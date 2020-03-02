В Киеве разыскивают пропавшего ветерана АТО: опубликованы фото

В Киеве пропал ветеран АТО Иван Плыска с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Плыска Иван Иванович 1959 года рождения ушел из дома и не вернулся. Ранее был замечен возле кинотеатра Днепр (бывший Ленинград). Однако близкие не успели доехать, чтобы забрать его, - он ушел.

"Обострение ПТСР, считает себя никому не нужным и даже лишним, мешающим семье", - написали в сети.

Родственники просят всех неравнодушных, кто увидит Ивана, обратиться по номеру 0677562524 (Анастасия, невестка) или 102.

Как ранее сообщал "Апостроф", 10 февраля возле села Соловичи Волынской области произошло ДТП: в нем погиб участник АТО Артур Зектер.