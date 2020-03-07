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В Киеве перекроют "уставший" мост: названы сроки ремонта

суббота, 07 марта 2020, 05:22
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С 10 марта в Киеве будет закрыт проход и проезд велосипедов по Парковому мосту, который соединяет правый берег столицы с Трухановым островом.

Об этом сообщили в "Киевавтодоре".

На мосту, с которого в августе 2019 года упала часть бетонной конструкции, проведут ремонт элементов противовеса. Мост будет перекрыт с 8:00 10 марта до 23:00 12 марта.

"Больше всего пользователей этого моста – в выходные, поэтому ремонт будут выполнять в будние дни. И до следующих выходных должны закончить", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве продолжаются работы над строительством Подольского моста - уже установлена в проектное положение металлоконструкция пролетной части заезда на мост с улицы Верхний Вал весом в 500 тонн.

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