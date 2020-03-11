Как выглядят тесты на коронавирус: появились фото, видео и важные детали

В киевской мэрии продемонстрировали тесты для быстрого выявления коронавируса, которые были доставлены из Китая.

Видео с презентации опубликовал в своем Telegram-канале журналист Андрей Павловский.

Во время демонстрации заместитель мэра столицы Николай Поворозник показал, как выглядит флакон с тестом, который необходимо добавить к образцам крови исследуемого, чтобы получить быстрый результат.





По его словам, в Киев поступило уже более тысячи тест-систем для выявления коронавируса, которые в первую очередь направят в больницы города. Известно, что до конца недели должны довезти еще 5 тысяч китайских тестов.

Кроме того, до конце недели в аэропортах столицы должны быть оборудованы помещения для экспресс-тестирование пассажиров авиарейсов.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 11 марта, Кабинет министров Украины на закрытом заседании принял решение о вводе по всей стране режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19. Накануне ограничительные меры ввели в Киеве.