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Центральный вокзал Киева зачищают от МАФов: опубликованы фото и видео

суббота, 14 марта 2020, 14:49
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На территории Центрального железнодорожного вокзала в Киеве убирают малые архитектурные формы, у которых истек срок аренды с "Укрзализныцей", а также те, где продают алкоголь на разлив.

Соответствующие фото и видео опубликованы в сети.

В субботу, 14 марта, были демонтированы ряды киосков в зале между платформами (в конкорсе) Южного железнодорожного вокзала.

Как известно, в начале марта "Укрзализныця" анонсировала демонтаж на територии железнодорожного вокзала 26 торговых точек. МАФы, которые останутся на вокзале, собираются реконструировать и привести к единому стилю.


Как сообщал "Апостроф", в субботу, 7 марта, на железнодорожном вокзале Киева была проведена эвакуация персонала и пассажиров из-за того, что правоохранителям поступило сообщение о минировании вокзала.

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