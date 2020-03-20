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На улицах Киева заметили "коронамобиль": опубликовано видео

пятница, 20 марта 2020, 08:10
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Утром 20 марта на улицы Киева выехал "коронамобиль", оборудованный громкоговорителем для информирования людей про правила поведения во время карантина.

Видео опубликовал в Facebook корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Ранее в ГСЧС заявляли, что такое авто запустили на улиці 19 марта, а с 20 числа они будут ездить по всей Украине.

Как сообщал "Апостроф", 19 марта в Киеве из-за карантина на остановках общественного транспорта образовались огромные очереди. Разгневанные люди из-за долгого ожидания транспорта вынуждены были перекрыть дорогу.

Напомним, что в общественном транспорте на время карантина разрешено одновременно перевозить не более 10 человек.

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