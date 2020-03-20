В Киеве ввели режим чрезвычайной ситуации: что это значит

Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации из-за необходимости борьбы с коронавирусом в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, такое решение было принято на заседании правительства вечером в пятницу, 20 марта. Чрезвычайная ситуация вводится на этих территориях для противодействия распространению коронавируса.

Отметим, что чрезвычайная ситуация предполагает режим максимальной готовности к опасности, координацию всех усилий для обеспечения безопасности. Все системы должны быть начеку, власть должна организовать штабы и информировать население. Такой режим может вводиться на уровне местной власти.

При этом, следует различать режим чрезвычайной ситуации от режима чрезвычайного положения, который является особым правовым режимом и подразумевает ограничение конституционных прав граждан.

Подробнее о том, что означает режим чрезвычайной ситуации читайте в материале "Апострофа": Власти Киева заявили о введении режима ЧС: как будут наказывать и можно ли выходить из дома.