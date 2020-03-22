Зима пришла посреди весны: новые фото и видео снегопада в Киеве

Снег за окнами в начале астрономической весны удивил и одновременно порадовал жителей столицы Украины, разнообразив времяпровождение во время объявленного по всей стране карантина из-за коронавируса.

В воскресенье, 22 марта, фото и видео весеннего снегопада публикуют пользователи соцсетей.

На снятых кадрах видно, как обильно падает снег на улицы Киева. Некоторые киевляне по этому поводу вспоминают минувшие новогодние и рождественские праздники.





Очевидцы публикуют множество фото и видео весеннего снега в Киеве.

Снегопад был зафиксирован также в столичном пригороде Буче.

Как сообщал "Апостроф", по прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 22 марта, в Украине будет бушевать холодный антициклон Юрген, который принесет с севера в Украину снег и морозы, однако продержится похолодание недолго.