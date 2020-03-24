Появилось видео момента страшного ДТП с женщиной и ребенком в Киеве

Появилось видео момента аварии в Киеве, где водитель такси сбил женщину с ребенком, из-за чего малыш попал в реанимацию.

Соответствующее видео опубликовали в Facebook-аккаунте "Киев оперативный".

Активисты отмечают, что женщину с ребенком госпитализировали в больницу.

Напомним, что вечером в четверг, 5 марта, в Киеве водитель за рулем BMW на донецких номерах устроил пробку из пары сотен автомобилей, закрыв выезд с подземного паркинга ТЦ "Гулливер".

Также в воскресенье, 22 марта, на автотрассе "Киев - Харьков" микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter совершил столкновение с грузовиком Mercedes-Benz Vito, который остановили сотрудники полиции.

Кроме того, в Киевской области на Новообуховском шоссе произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека.