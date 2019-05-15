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УНЛ опровергает информацию о связи компании с российскими спецслужбами

среда, 15 мая 2019, 11:38
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Компания "Украинская Национальная Лотерея" опровергает информацию "Апострофа" относительно связи владельца УНЛ, британского бизнесмена Майкла Джона Фогго через собственность в зарубежной компании с гражданином России Александром Комаровым, которого считают "выходцем из спецслужб РФ".

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте УНЛ.

"Автор материала, ссылаясь на одно из "расследований" онлайн-платформы Wikiinvestigation, связывает владельца УНЛ, британского бизнесмена Майкла Джона Фогго через собственность в зарубежной компании с гражданином России Александром Комаровым, называя последнего "выходцем из спецслужб РФ". Учитывая, что Wikiinvestigation - это платформа, где не осуществляют расследование профессиональные расследователи, а могут оставлять сообщения и статьи любые пользователи (о качестве и принципах размещения материалов на этом портале уже писали в одном из ведущих украинских СМИ в материале "Фейковое оружие против коррупции", соответственно и результаты "расследования" не выдерживают никакой критики, поскольку совершенно не соответствуют нормам элементарного факт-чекинга", - отмечается в заявлении.

В частности, в статье говорится, что Майкл Джон Фогго, который более 20 лет работает в бизнесе, связанном с управлением инвестициями и финансовыми услугами, совместно владеет компанией TAURUS TRIPLICATA LLP, которая находится в Гонконге, с Александром Комаровым.

"Такая компания действительно существует. Она никогда не вела никакой деятельности, подавала пустые отчеты и сейчас находится в процедуре снятия с регистрации. Очевидно, трудно говорить о "деятельности" или "бизнесе" указанной компании. При этом, автор данного материала называет владельцем УНЛ "Питера Фогго", путаясь в очевидных фактах. В материале также утверждается, что Александр Комаров - это российский бизнесмен, имевший связи то ли с ФСБ, то ли с ГРУ, хотя никаких свидетельств, что именно этот гражданин имеет отношение к компании TAURUS TRIPLICATA LLP, не предоставлено. Очевидно, что Александров Комаровых в России и мире очень много. Более того, даже связанных с ФСБ. Один из таких Александров Комаровых из ФСБ, например, застрелился еще в 2007 году. Понятно, что одинаковых, и достаточно распространенных имени и фамилии явно недостаточно, чтобы установить такую связь. Впрочем, других доказательств, кроме имени и фамилии, в статье не приведено", - сказано в заявлении УНЛ.

Кроме того, согласно заявлению "Украинской Национальной Лотереи", автор материала распространил неоднократно ранее опровергнутую информацию о том, что Майкл Джон Фогго и УНЛ имеют отношение к ряду украинских политиков.

"По этому поводу Майкл Джон Фогго и "Украинская Национальная Лотерея" неоднократно четко заявляли, что не имеют связей с одним из украинских политиков или чиновников. Накануне приобретение Майклом Фогго корпоративных прав УНЛ был проведен финансовый и юридический аудит, который показал, что не существует никаких прав третьих лиц и других ограничений относительно перехода компании в его собственность. УНЛ не имеет никакого отношения к политике и зарубежным странам, поэтому видит в подобных информационных атаках очередные попытки навредить деловой репутации компании. Компания "Украинская Национальная Лотерея" всегда открыта к общению с прессой и готова предоставить исчерпывающие комментарии относительно деятельности компании", - говорится в заявлении.

По словам представителей компании, "Украинская Национальная Лотерея" ведет честный и прозрачный бизнес в Украине, проводит государственные лотереи в соответствии с Законом Украины "О государственных лотереях Украины", под контролем Министерства финансов и Государственного казначейства Украины, и является крупным налогоплательщиком. Целью деятельности компании является пополнение государственного бюджета Украины и финансирование общественных проектов от проведения государственных лотерей, говорится в заявлении УНЛ.

Ранее "Апостроф" опубликовал расследование о связи известного депутата от БПП Александра Третьякова со спецслужбами РФ. Именно этого политика в СМИ связывали с УНЛ.

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