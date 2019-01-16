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Днепропетровская ОГА полностью обновила старую школу в Покрове: опубликованы фото

среда, 16 января 2019, 11:41

Советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик сообщил об открытии после реконструкции школы №5, которая была построена 53 года тому назад и сейчас представляет собой современное образовательное пространство.

«Сегодня у школы второй день рождения. 500 детей сегодня пришли в абсолютно новую школу, которую не узнали», - написал он на своей странице в Facebook..

В школе теперь есть новый, яркий, утепленный, энергосберегающий фасад. Кроме того, в школе сделаны новая крыша. утепленный фундамент, установлены новые окна, коммуникации, двери, батареи, парты. В каждом классе установлены интерактивные доски. В каждой рекреации на каждом этаже расположены бук-кроссинги.

«Мы открываем бук-кроссинги в каждой школе, которую реконструирует Днепропетровская ОГА. Сегодня сразу после реконструкции школы мы привезли сюда и подарили 1000 новых книг. Это самый быстрый и простой способ привить детям любовь к чтению», - отметил Голик.

По его словам, бук-кроссинги не предполагают никаких формуляров, членских билетов и каталогов. «Просто бери и читай», - отметил советник.

Кроме того, школа получила новые спортивный и актовый залы, столовую, медиатеку и ресурсную комнату, открытую в рамках Социальной программы Марины Порошенко. За школой будет стадион. Его реконструкция начнется весной этого года.

«Спасибо всем налогоплательщикам Днепропетровской области. Все, что мы строим - это уплаченные вами налоги и Децентрализация», - подчеркнул Голик.

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