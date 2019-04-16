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Нейросеть создала новый вид спорта: забавное видео

вторник, 16 апреля 2019, 03:30

В США был представлен новый вид спорта, разработанный искусственным интеллектом - спидгейт (speedgate).

Правила игры были разработаны с помощью специального алгоритма и анализа информации о 400 существующих видах спорта.

По сообщениям агентства AKQA, нейросеть создала для спидгейта 7300 строк текста с правилами – всего около 1000 правил. Команда разработчиков обработала полученный массив информации и адаптировала его.

Согласно правилам игры, две команды по шесть человека (три нападающих и три защитника) на поле в 55 метров пытаются забить гол регбийным мячом в ворота соперников. При этом в центре поля также стоят ворота, в которые попадать мячом запрещается. За каждое попадание по воротам засчитывается 2 очка, регламент – три тайма по 7 минут. Особенностью спидгейта является то, что двигаться мяч должен каждые три секунды.

Также с помощью специальной сети был создан и логотип спидгейта. Заявка о создании лиги подана в спортивную организацию Oregon Sports Authority, агентство AKQAразместило объявления о наборе желающих для создания команд.

По материалам N+1

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, на котором нейросеть сделала президента России Владимира Путина женой президента США Дональда Трампа.

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