Не супервулкан: ученые предупредили США о затаившейся катастрофе

Вдоль разлома Сан-Андреас, который находится у побережья Калифорнии, назрело мощное землетрясение, которое может спровоцировать огромную катастрофу.

С таким предупреждением выступили американские эксперты.

Они отмечают, что ранее на разломе Сан-Андреас, который входит в так называемое Огненное кольцо, раз в примерно 180 лет происходило мощное землетрясение. Сейчас же сложилась ситуация, когда последнее землетрясение произошло 380 лет назад.

Доктор Томас Роквелл, профессор геологии и палеосейсмолог из Университета Сан-Диего отмечает, что это может свидетельствовать о том, что "возможно, землетрясение уже запоздало".

"В любом случае, совершенно ясно, что юг Сан-Андреаса, безусловно, созрел для сильного землетрясения, и вопрос в том, почему это не произошло", - говорит Роквелл.

Исследования, проведенные в США, также показывают, что ситуация может быть взрывоопасной.

Так, ученые проанализировали имеющиеся данные и пришли к выводу, что столь длительного разрыва между крупными землетрясениями на разломе Сан-Андреас, не было более 1000 лет.

Сейчас на разломе фиксируются незначительные землетрясения, но ученые отмечают, что они не могут снимать напряжение, возникающее вследствие трения Тихоокеанской и Североамериканской тектонических плит.

В связи с этим Гленн Биасси из Геологической службы США, считает, что в конечном итоге должно произойти мощнейшее землетрясение.

"Совершенно очевидно, что юг Сан-Андреаса созрел для сильного землетрясения", - убежден он.

По материалам Express

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые заявили об аномальном поведении самого опасного в мире супервулкана.