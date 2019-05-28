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Как увидеть полет "космического поезда" из любой точки планеты: инструкция

вторник, 28 мая 2019, 21:37
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Стало известно, как можно увидеть космический "поезд" из спутников, запущенных компанией SpaceX Илона Маска.

Об этом сообщает Alpha Centauri.

Итак, для того, чтобы узнать траекторию и время пролета вереницы спутников над вашим местоположением, нужно скачать программу Orbitron. Затем программу можно распаковать в любое место на диске и запустить. Далее в программе во вкладке Location внизу нужно выбрать свой город.

После этого необходимо найти на траектории ближайшую к вашему местоположению точку и кликнуть по ней мышью. В правом нижнем углу высветится время пролета. Кроме этого, в программе визуально видно положение Солнца и Луны, а также кривую смены дня и ночи. Все данные обновляются в реальном времени, чтобы посмотреть время следующего пролета, нужно пролистать карту. Обратите внимание на направление траектории спутников относительно вашего местоположения: если линия проходит ниже вашего населенного пункта, нужно смотреть на юг, если правее — на восток, если левее — на запад, если выше — на север.

По данным программы, ближайший видимый пролет первой группы спутников над территорией Украины уже в 21:45. Для того, чтобы увидеть колонну спутников, нужно будет смотреть на юг и юго-восток.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось впечатляющее видео космического "поезда" из спутников, снятое с Земли.

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