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В США создали космошлем, как у "Железного человека": фото и детали

четверг, 30 мая 2019, 06:33
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Компания из США Hypergiant Industries показала шлем для космонавтов, который обладает дисплеем, отражающим информацию о состоянии тела носителя.

Об этом сообщает издание Futurism.

Представители компании публично уведомили о создании шлема через прессу. Отмечается, что он поможет астронавтам получать больше информации во время миссий и облегчит выполнение задач. Шлем получил название HyperVSR, а его дисплей отражает различные данные, включая цели миссии и состояние организма.

"Космическое пространство — среда непредсказуемая, где ситуация может измениться за несколько секунд. В таком случае важно максимально снизить опасность для космонавтов. Мы разработали шлем с тем учетом, чтобы они быстро получали доступ к информации — будь то сведения об окружающей обстановке или об их собственном теле. Так они смогут быстрее принимать решения в самых чрезвычайных ситуациях", - пояснил один из руководителей компании Бен Ламм.

Авторы разместили на перчатке смежного со шлемом скафандра метки, каждая из которых просчитывает жизненные показатели астронавта, оповещения об аварийных ситуациях, детали миссии. Шлем распознает, на какую из меток смотрит пользователь, и выносит на дисплей информацию.

Представители компании отметили, что работа над шлемом продолжается, в данный момент специалисты настраивают программное обеспечение. Также идет поиск заказчиков, которые могли бы заинтересоваться технологией.

Как сообщал "Апостроф", ранее компания Hermeus уведомила о плане разработать самолет, который будет способен летать со скоростью до пяти Махов, концепт был выложен компанией в открытый доступ.

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