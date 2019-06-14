Ученые рассказали, как грибы и растения ведут между собой "торговлю"

Большинство растений суши пребывают в симбиотических отношениях с грибами и с помощью переплетающихся корней ведут торговлю – грибы получают органические вещества, а растения - дефицитные в почве минералы, такие как фосфор.

Об этом сообщает Naked Science.

Так, авторы статьи, опубликованной в журнале Current Biology, показали, что грибы могут транспортировать минералы в области, где их особенно не хватает, чтобы "выторговать" у растений более выгодные условия обмена.

Исследование относительно торговых отношений вели ученые из Амстердамского свободного университета. Они выявили движение фосфора по растению-партнеру гриба. Для опыта чашку Петри с грунтом разделили на три части, позволив грибу вытягиваться из центральной части с растением (морковью) в обе соседние, где находился фосфор с метками разного цвета.

Обнаружилось, что если разделить минерал на неравные части и поместить 90 процентов его массы в один отсек и только 10 процентов — в другой, то гриб будет контролировать передачу минерала из богатого участка.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые провели испытания генномодифицированного гриба Metarhizium pingshaense, который способен уничтожать малярийных москитов.