Ученые придумали алкогольное спасение для колонизаторов Марса

Содержащийся в красном вине ресвератрол может помочь колонизаторам Марса, предотвратив потерю мышечной массы в условиях пониженной гравитации.

К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета (США).

Так, эксперименты на крысах показали позитивные результаты, которые свидетельствуют о том, что аналогичное "лечение" может быть применимо и относительно людей.

Как сообщает Phys.org, в рамках эксперимента был проведен тест на 24 грызунах.

Отмечается, что для имитации марсианского притяжения грызунов подвешивали к потолку клетки с помощью привязи, охватывающей все тело. В течение 14 дней они подвергались либо нормальной нагрузке, либо пониженной до 40%. Половина подопытных крыс получала только воду, а вторая - 150 миллиграммовресвератрола на килограмм веса в день.

Результаты ежедневных замеров окружности голени, а также силы захвата передних и задних конечностей, показали, что часть крым, которая подвергалась пониженной гравитации и принимала только воду, потеряла вес, кроме того зафиксировано ослабление функций их мышц. В то же время грызуны, принимавшие ресвератрол сохранили состояние передних и задних лап на уровне "земной" группы.

Как сообщал "Апостроф", ранее NASA показало видео с космическим безумием мышей.