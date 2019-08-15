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Ученые нашли останки пингвина-"монстра": что это за существо

четверг, 15 августа 2019, 04:16
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В Новой Зеландии ученые обнаружили останки пингвина ростом с человека - 160 см - и весом порядка 80 килограмм.

Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи полагают, что обнаруженная особь принадлежала к виду Crossvallia waiparensis и проживала в эпоху палеоцена. Это период между 66 и 56 миллионами лет назад.

В новозеландском Кентерберийском музее животное назвали пингвином-"монстром" и добавили в перечень вымерших представителей гигантской новозеландской фауны.

Отмечается, что в данном перечне уже есть попугаи, орлы, летучие мыши и птицы моа, которые были высотой в 3,6 метра и весили до 250 кг.

По словам ученых, пока окончательно не ясно, почему гигантские пингвины исчезли из океанов миллионы лет назад, но это может быть связано с прибытием крупных морских "конкурентов", таких как тюлени и зубатые киты.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Гренландии исследователи обнаружили акулу, которая живет уже около пяти сотен лет.

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