Ученые нашли останки пингвина-"монстра": что это за существо

В Новой Зеландии ученые обнаружили останки пингвина ростом с человека - 160 см - и весом порядка 80 килограмм.

Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи полагают, что обнаруженная особь принадлежала к виду Crossvallia waiparensis и проживала в эпоху палеоцена. Это период между 66 и 56 миллионами лет назад.

В новозеландском Кентерберийском музее животное назвали пингвином-"монстром" и добавили в перечень вымерших представителей гигантской новозеландской фауны.

Отмечается, что в данном перечне уже есть попугаи, орлы, летучие мыши и птицы моа, которые были высотой в 3,6 метра и весили до 250 кг.

По словам ученых, пока окончательно не ясно, почему гигантские пингвины исчезли из океанов миллионы лет назад, но это может быть связано с прибытием крупных морских "конкурентов", таких как тюлени и зубатые киты.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Гренландии исследователи обнаружили акулу, которая живет уже около пяти сотен лет.