Астрономы исследовали загадки Венеры и сделали интересное заявление

Ученые выяснили, что планета Венера умеет "танцевать" и "практикует па" в верхних слоях атмосферы.

Об этом пишет AstroNews.

Так, исследования облачных вершин Венеры с помощью космического корабля JAXA Akatsuki показывают поразительное разнообразие скоростей ветра в годовом исчислении между северным и южным полушариями планеты. Первые мелкомасштабные наблюдения за температурами верхних облаков также выявили тенденцию облаков сходиться к экватору в ночное время, в отличие от циркуляции на полюсах, наблюдаемой ранее в дневных исследованиях.

Этим можно объяснить главную загадку Венеры - почему ее атмосфера вращается намного быстрее, чем сама планета.

"Супер вращение Венеры наиболее ярко выражено на верхних облаках Венеры, что делает их важным для понимания динамики атмосферы планеты. Миссия Akatsuki имеет высоко эллиптическую орбиту вокруг Венеры, что позволяет космическому кораблю одновременно получать изображения как северного, так и южного полушарий планеты", - сказал профессор Масато Накамура, руководитель проекта Akatsuki в JAXA, в рамках которого происходит расследование планеты.

Наблюдение за движениями облаков в течение дня и ночи позволило команде определить среднюю циркуляцию в направлениях север-юг и обнаружить тепловые потоки, которые создают волны в атмосфере и могут сыграть ключевую роль в поддержании супер-вращения, напоминающего танец.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео редкого космического явления с участием Венеры.