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К Земле приближается большой астероид: где смотреть онлайн трансляцию

четверг, 24 октября 2019, 01:16
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25 октября можно будет увидеть, как потенциально опасный астероид пролетит возле Земли.

Трансляция будет вестись на YouTube.

Астероид 1998 HL1, который имеет диаметр от 440 до 990 метров, приблизится на минимальное расстояние к Земле 25 октября в 20:00 по киевскому времени. Событие будут транслировать онлайн на сайте The Virtual Telescope Project 2.0.

В следующий раз 1998 HL1 пролетит так близко к Земле только в 2051-м, но и тогда ученые не ожидают его столкновения с нашей планетой.

Стоит отметить, что несколько месяцев назад NASA подписала контракт с частной ракетостроительной компанией SpaceX на первый запуск DART. Это космический аппарат, уничтожающий опасные для Земли астероиды.

Планируется, что DART столкнется с 170-метровым астероидом Дидим В, который подойдет на расстояние в несколько миллионов километров до Земли в октябре 2022-го.

Сейчас ученые только разрабатывают такое оружие для уничтожения космических камней.

Как сообщал "Апостроф", в американском космическом агентстве NASA засняли приближение к Земле небесного тела: 3-километровый астероид 1999 KW4 несется со скоростью 67 километров в час.

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