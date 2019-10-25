Как и почему насекомые могут "приземляться" на потолок: физики обнародовали интересные данные

Американские физики подробно описали новый способ приземления мух на потолок.

Об этом сообщает ученые в Science Advances.

Черноголовая синяя муха (Calliphora vomitoria) приземляется вверх ногами в четыре этапа, один из которых - переворот в воздухе. Момент начала переворота насекомое выбирает на основе зрительных стимулов, а потом с помощью них же подстраивает длину необходимого дошагивания или поворота после приземления.

Мухам прицепиться к потолку помогают пульвиллы - специальные подушечки-присоски на кончике вытягивающихся ног, которые прилипают к поверхности. Благодаря им насекомым даже необязательно полностью переворачивать тело перед приземлением на потолок. Некоторые из насекомых как, например, комнатная муха, делают только пол-оборота, а остальную часть приземления "дорабатывают" ногами, иногда делая дополнительный шаг или доверчиваясь относительно вертикальной оси. Стоит заметить, что дрозофила перед приземлением на потолок вообще не вращается - ей оказывается достаточно замедлиться.

Несмотря на то, что многие особенности приземления насекомых на потолок описаны, далеко не все способы переворота известны, а те, которое известны. Таким образом, американские биофизики под руководством Бо Чэна из Университета штата Пенсильвания обнаружили, что этот процесс может быть значительно сложнее, чем считалось. С помощью видеографа ученые внимательно изучили, какие маневры при приземлении на потолок совершает черноголовая синяя муха. Для этого фиксировались движение крыльев, ног и положение тела в процессе приземления. Также авторы работы следили за зрительными стимулами, на которые реагирует насекомое, в частности скоростью увеличения изображения приближающейся поверхности на сетчатке во время движения вверх, по ней животное может оценить примерное время до возможного столкновения.

Динамика изменения углов ориентации тела мухи во время приземления на потолок:

Выяснилось, что приземление на потолок у этой мухи происходит в четыре стадии. Сначала насекомое резко ускоряется вверх, после этого происходит переворот тела (полный или частичный), затем животное вытягивает ноги и цепляется ими за потолок, а в конце - доверчивает свое тело относительно ног, уже жестко прикрепленных к поверхности. Весь процесс занимает около 60 миллисекунд и примерно 10 взмахов крыльев. Стадия самого переворота занимает от четырех до восьми взмахов с частотой около 170 Герц.

По словам авторов работы, одна из областей, в которых полученные данные могут оказаться полезными, - это разработка летающих роботов.

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