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В человеческом теле нашли неизвестную ранее вирусную "темную материю"

четверг, 14 ноября 2019, 23:59
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Австрийские ученые обнаружили в крови человека новые вирусы, которые способны поражать бактерии.

Об этом сообщает Naked Science.

Бактериофаги представляют собой "вирусную темную материю" в организме человека. Их исследованием во всем мире занимается всего несколько групп ученых. Связано это с тем, что о структуре и образе жизни бактериофагов известно очень мало. Кроме этого, существует очень мало надежных и точных методов их выявления и анализа.

Во время исследований группа ученых из Университета медицинских наук им. Карла Ландштейнера обнаружила в образцах биологических жидкостей 111 подопытных 43 бактериофага. Один из них - из семейства Tunavirinae - вывели впервые в истории. Он встречается довольно часто - в каждом седьмом образце крови.

Ученые специально искали (безуспешно) бактериофаги, которые атакуют кишечную палочку. Результаты оказались бы очень важными для медицины, так как бактериофаги могут передавать гены устойчивости к антибиотикам.

Также была изучена их реакция на дезинфицирующие средства, используемые в больницах. Ученые выяснили, что большинство веществ не может надежно уничтожить фаги.

Исследование ученых, по их словам, приближает к пониманию механизмов развития множественной лекарственной устойчивости и роли бактериофагов в их активации.

Как сообщал "Апостроф", на днях ученые опубликовали результаты нового исследования, в котором речь идет о создании на 3D-принтере образца человеческой кожи с кровеносными сосудами, идентичного натуральному.

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