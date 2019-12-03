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США собираются построить отели в космосе: детали грандиозного проекта

вторник, 03 декабря 2019, 03:13
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В США ряд аэрокосмических компаний работают над созданием космических отелей для туристов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Reuters.

Так, калифорнийская компания Gateway Foundation планирует построить огромную космическую станцию на 400 человек для приема исследователей, а также туристов. Ее архитектор Тим Алатерре заявил, что цель состояла в том, чтобы сделать станцию "доступной для обычного человека".

"Они могут накопить деньги и отправиться в отпуск в космос", - сказал Алатерре.

Компания Orion Span также планирует вывезти туристов в космос на своей станции Aurora - космическом корабле в форме капсулы размером с частный самолет. Сообщается, что полет состоится в 2024 году.

По словам основателя компании Фрэнка Бангера, на станции смогут находиться 12 дней до пяти пассажиров, которые должны будут заплатить за это не менее 9,5 миллиона долларов каждый.

На орбите гости примут участие в научных экспериментах, смогут насладиться восходом и заходом Солнца 16 раз в день и играть в настольный теннис в условиях невесомости.

Жизнь вне Земли регулируется Договором о космосе 1967 года, который запрещает странам претендовать на космические и небесные тела для себя, но позволяет их использование в мирных целях, открывая двери для эксплуатации бизнеса.

По словам профессора космического права в Лейденском университете в Нидерландах Тани Массон-Цваан, фирмам потребуется разрешение от государства, обычно того, в котором они зарегистрированы, для запуска отеля в открытый космос.

Как сообщал "Апостроф", ученые обнаружили новую опасность для здоровья астронавтов при полетах в космос - нарушения в работе внутренней яремной вены из-за микрогравитации.

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