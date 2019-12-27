Как и когда регистрироваться на пробное ВНО: инструкция для абитуриентов

Абитуриентов приглашают на пробное ВНО, где они смогут ознакомится с процедурой тестирования.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс Expres.

Зачем нужно пробное ВНО

Зарегистрировавшись участники будут иметь возможность:

ознакомиться со стандартизированными тестами, соответствующие требованиям программ, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания 2020 года;

выполнить пробный тест и попрактиковаться в заполнении бланков ответов;

узнать правильные ответы к заданиям пробного тестирования, будут размещены на сайте Украинского центра оценивания качества образования в определенное время;

получить результат пробного тестирования с помощью специального сервиса (по желанию);

психологически настроиться на прохождение внешнего независимого оценивания;

научиться эффективно распределять время;

оценить свой уровень знаний.

Когда состоится

В 2020 году пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта. В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может составить тест из одного учебного предмета.

Как зарегистрироваться

Для этого нужно зайти на страницу своего регионального центра качества образования, там в разделе "Пробное ВНО - 2020. Регистрация" заполнить регистрационную форму, сформировать и отправить электронное заявление. Тогда участник получит логин и код своей личной страницы. Там размещена квитанция на оплату участия в пробном ВНО - ее нужно оплатит в течении трех рабочих дней в любом банке Украины. Квитанцию надо сохранить. Последний прием платежей - 29 января.

Даты регистрации

Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится с 3 по 24 января 2020 на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

Для всех зарегистрированных участников пробного ВНО будут созданы страницы, на которых до 2 марта будет размещаться информация о времени и месте прохождения пробного ВНО, а впоследствии - результаты прохождения тестирования.

Как сообщал "Апостроф", Верховная Рада одобрила законопроект о внесении изменений к законодательству относительно высшего образования в Украине: он предусматривает многочисленные изменения для абитуриентов, студентов и самих вузов.