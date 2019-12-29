Виды из космоса и пустыни: появились новые мощные фото предновогоднего солнечного затмения

Очевидцы последнего в этом десятилетии солнечного затмения, которое могли наблюдать в четверг, 26 декабря, жители Азии, Австралии и Африки, продолжают делиться зрелищными кадрами.

Их они публикуют в соцсетях.

Подобные затмения возможны в случае, если выполняются сразу три условия: при новолунии, когда Луна находится в одном из своих узлов и при этом в апогее.

Узел — это такая точка орбиты, в которой она пересекает плоскость эклиптики. То есть для наблюдателя с Земли траектория Солнца на небе пересекается траекторией Луны.

Напомним, затмение 26 декабря длилось 3 часа 40 минут, а ширина лунной тени составила более 110 километров.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы новые фото солнечного затмения 26 декабря. Это затмение было уникально тем, что создало вокруг себя своеобразное "огненное кольцо".