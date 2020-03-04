Пирамиды Египта могут бесследно исчезнуть: ученые обескуражили прогнозом

Известным древним пирамидам Египта угрожает разрушение из-за ухудшения экологической ситуации.

Об этом в интервью "Ленте.ру" рассказал ученый-египтолог Роман Орехов.

По его словам, окрестности столицы Египта, Каира, уже почти вплотную подошли к плато Гиза, где находятся большинство египетских пирамид.

"Изначально пирамиды были облицованы гранитными или известняковыми плитами, большинство из которых в арабское Средневековье растащили для строительства Каира. С того времени пирамиды оказались совершенно беззащитными перед эрозией, к которой теперь прибавились вредные выбросы от расположенной неподалеку обширной и стремительно разрастающейся Каирской агломерации", – говорит ученый.

Власти Египта предпринимают меры для сохранения пирамид, однако этих усилий недостаточно, и им не хватает ресурсов для их реализации.

"Недавно пирамиду Хуфу частично обработали специальными химическими составами, которые предохраняют известняк от рассыпания. Поэтому ее состояние намного лучше, чем соседней пирамиды Хафра, которую еще ничем не обрабатывали, и поэтому с нее регулярно срываются вниз булыжники. Я своими глазами наблюдал, как некоторые ее каменные блоки постепенно разрушаются. Конечно, пирамиду Хафра нужно срочно спасать. Это очень трудоемкая и дорогостоящая процедура. К сожалению, у властей нынешнего Египта с его множеством социально-экономических, политических и религиозных проблем нет на это денег. Стране должно помочь мировое сообщество, потому что Великие пирамиды и Большой сфинкс — это общее достояние нашей цивилизации, которое мы обязаны сохранить для своих потомков. Если сейчас никто не поддержит Египет в этом благородном деле, то со временем пирамиды просто погибнут", – предупреждает египтолог.

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