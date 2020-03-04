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Ученые разгадали тайну "таблички с Назарета", которую считали свидетельством жизни Иисуса

среда, 04 марта 2020, 03:10
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Фото: Science

Команда ученых из Университета Оклахомы (США) изучила образец мрамора с обратной стороны “таблички из Назарета", с помощью изотопного анализа и установила время ее изготовления.

Об результатах исследования сообщает издание Science.

Ранее считалось, что табличка, которую в 1878 году приобрел бывший хранитель Лувра Вильгельм Френер у неизвестного торговца древностями, была свидетельством жизни и смерти Христа. Предполагалось, что текст "таблички из Назарета" содержит выдержку из указа, приписываемого императору Клавдию (правил в 41−54 гг. н.э.), который отреагировал на исчезновение тела Христа. Якобы по этому поводу римский император повелел не извлекать покойников из их гробов.

Как выяснили ученые, мрамор, из которой изготовлена табличка, был добыт на острове Кос в юго-восточной части Эгейского моря. Теоретически не исключено, что позже этот материал для таблички попал на Ближний Восток, но это считается маловероятным, поскольку в ту эпоху камень редко возили на большие расстояния.

Основываясь на времени действия каменоломен на Косе, ученые полагают, что этот кусок мрамора был добыт не позднее середины I века до н.э. - примерно за столетие до предполагаемого распятия Христа.

Как сообщал Апостроф, ранее археологи в Италии нашли роскошную гробницу железного века, в которой находилось множество оружия, украшений и колесница.

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