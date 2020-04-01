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Ученые зафиксировали космическое цунами длиной в 200 млн световых лет: подробности

среда, 01 апреля 2020, 04:15
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Фото: из открытых источников

Использовав данные с орбитальной обсерватории Hubble, ученые выяснили, что некоторые квазары создают космические цунами, которые толкают материю со скоростью 74 миллиона километров в час.

Об этом сообщают в сети блогов Engedget.

Ученым было известно, что вокруг квазаров - одних из самых ярких объектов во Вселенной - размещаются сверхмассивные гало, которые могут простираться на расстояние до 100 тысяч световых лет. Как показали новые исследования, некоторые квазары создают мощные космические цунами, которые генерируют больше материи, чем это делает Солнце за год, разнося при этом рябь по всей галактике.

Чтобы измерить скорость такого "цунами", был использован космический спектрограф, который фиксирует определенный диапазон ультрафиолетового света, необходимый для измерения доплеровского сдвига, присутствующего в струях оттоках квазара. Всего было изучено 13 таких объектов. Как оказалось, некоторые из которых создают космические цунами, которые толкают материю со скоростью 74 миллиона километров в час.

Ученые утверждают, что количество материала, которое разносят космические ветры в год, в сотни раз превышают вес Млечного пути и в несколько сотен раз ярче многих галактик. Космические ветры, которые они генерируют, расходятся на расстояние до 200 миллионов световых лет, что в четыре раза превышает радиус Млечного пути.

Как сообщал "Апостроф", ранее американское аэрокосмическое агентство NASA сообщило, что 29 апреля близко от Земли должен пролететь крупный астероид.

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