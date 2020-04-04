Рассыпается на части: ученые рассказали о неожиданной судьбе "космического" гостя, фото

Польские ученые из университета в Ягеллонии заметили две вспышки возле кометы 2I\Borisov и предположили, что она разваливается в полете.

Об этом сообщается на ресурсе Astronomer’s.

Так, ученые отмечают, что комета прилетела в Солнечную систему из другой, и заметили ее впервые в августе 2019 года. По их версии разваливаться 2I\Borisov начала после того, как сблизилась с Солнцем. Она выбросила огромные массы летучих веществ — водяного пара, углекислого и других газов, а также мелкие и крупные пылинки.

В то же время исследователи из Калифорнии уточнили, что данные с телескопа Hubble подтверждают изменение формы кометы - исследователи считают, что ядро кометы раскололось на два фрагмента.

"Наблюдения телескопа Hubble за межзвездным объектом 2I/Borisov свидетельствуют о резких изменениях в его облике. Снимки, полученные 30 марта, указывают, что ее ядро состоит теперь из двух объектов, отдаленных друг от друга на расстояние в 180 километров. Скорость их движения соответствует тому, с какой скоростью движутся фрагменты комет Солнечной системы после раскола ядра", — говорится в заявлении научной группы.

Также ученые отметили, что с огромной вероятностью 2I/Borisov постигнет "неизбежная гибель".

Как сообщал "Апостроф", ранее в NASA обнаружили на фото спиральную галактику, которая похожа на "портал в другое измерение".