Где смотреть онлайн Реал - Аль-Айн: расписание трансляций

В финале клубного чемпионата мира встретятся мадридский "Реал" и эмиратский "Аль-Айн". Матч пройдет 22 декабря на стадионе "Шейх Зайед" в Абу-Даби.

РЕАЛ - АЛЬ-АЙН: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи - в 18.30.

В Украине финал клубного чемпионата мира транслироваться не будет. В России встречу в прямом эфире покажет телеканал "Матч ТВ".

Напомним, в полуфинале "Реал" обыграл японский клуб "Касима Антлерс" (3:1). В то же время "Аль-Айн" стартовал на турнире с четвертьфинала и прошел уже трех соперников: новозеландский "Тим Веллингтон" (3:3 и 4:3 по пенальти), тунисский "Эсперанс" (3:0) и аргентинский "Ривер Плейт" (2:2 и 5:4 по пенальти).

Ранее "Апостроф" опубликовал видеообзор победы "Реала" над "Касимой Антлерс".