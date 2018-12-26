Ломаченко сделал важное заявление о возможном бое с непобедимым американским боксером

Украинский боксер Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) сообщил, что в ближайшее время его бой с американцем Майки Гарсией (39-0, 30 КО) маловероятен.

Слова Ломаченко приводит Xsport.

"Сейчас главным вопросом вновь становится весовая категория. Майки уходит в следующий вес и тем самым говорит нам: "Хотите боксировать - поднимайтесь к нам". Подниматься мне сейчас в 63.5? У меня другая дорога и другие планы. Я сейчас не готов этого делать. Поэтому пока этот бой откладывается. Но, опять же таки, он не отказался от своего титула по версии WBC. Если он останется в нашем весе, то тогда да, мне интересно. Если будет звать в 63.5 - я приду, но не сегодня.

Давайте подождем бой Гарсии с Эрролом Спенсом. После этого уже будет понятно о его дальнейших действиях. Гарсия проиграет этот бой. Я еще и думаю, что проиграет он его достаточно так уверенно", - сказал Ломаченко.

Напомним, что 30-летний Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBO и WBA. Что касается 31-летнего Гарсии, то он владеет чемпионским поясом по версии WBC.

Ранее "Апостроф" приводил слова американского боксера, который скептически оценил перспективы Усика в самом престижном весе.