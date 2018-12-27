Будем клеймить: в украинском клубе пообещали жестко бороться с любителями "русского мира"

Львовские "Карпаты" будут бороться с игроками команды, которые окажутся любителями "русского мира".

Об этом в интервью сайту "Футбол 24" заявил вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук, отвечая на вопрос о том, что львовский клуб уже попадал в неприятные ситуации из-за симпатии своих игроков к России.

"Надеюсь, ситуация не повторится. Иначе любителей "русского мира" будем клеймить, как это делали с нацистами в фильме "Бесславные ублюдки". Простить можно даже пренебрежение к эмблеме клуба, но не пренебрежение к родине и ее истории", - сказал Смалийчук.

Отметим, что ранее из "Карпат" выгнали голкипера юношеской команды Михаила Готру, который болел за сборную России во время ЧМ-2018, а вратарь Никита Шевченко в соцсети поставил "лайк" фотографии певца Тимати с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинский футболист резко высказался о возможности зарабатывать в России.