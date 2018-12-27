Видел пьяниц: испанский тренер поделился шокирующими откровениями о российских футболистах

Один из тренеров сборной Испании на чемпионате мира-2018 Хулиан Калеро рассказал о том, как он работал в нижегородской "Волге" в 2011 году.

Слова Калеро приводит Sport24.

"Русские не соблюдают диету и режим. Они пьют и не уважают статус профессионального футболиста. Знаю, о чем говорю: я работал в России и видел пьяниц в "Волге". Да, они напивались. В Испании футболисты вообще не пьют, а строгая диета соблюдается ежедневно. В "Волге" не так. Допустим, у нас было много футболистов из Грузии. Они не соблюдали режим и не были профессионалами. Деньги - единственное, что их держало. Важно было только получить зарплату.

В "Волге" было очень много коррупции и политических моментов. Агенты постепенно захватили власть в клубе. Они свободно приходили в раздевалку, инструктировали своих футболистов. В Испании даже представить такое невозможно. Однажды я зашел в нашу раздевалку в перерыве матча, а там эти агенты. Я сказал: "Если не уйдут они, уйду я", - сказал испанский специалист.

Стоит отметить, что в 2011 году "Волга" выступала в российском Премьер-лиге, но через три года клуб вылетел из элитного дивизиона. В 2016 году было объявлено о расформировании клуба.

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