Можно подрабатывать Дедом Морозом: известный украинский спортсмен повеселил сеть предновогодним фото

Серебряный призер Олимпиады-2016, украинский борец Жан Беленюк порадовал своих подписчиков ярким предновогодним фото.

Беленюк выложил снимок в своем Instagram.

Украинский борец в образе Деда Мороза сделал сэлфи возле главной елки страны на Софиевской площади в Киеве.

"Свято наближається", - подписал фото Беленюк.

"Жан Мороз", "Санта Беленюк", "Какой очаровательный Дед Мороз", "Можно подрабатывать Дедом Морозом на праздниках", "Круто, вам идет", "А вместо стишка нужно будет Деда Мороза на прогиб кинуть?", - комментируют подписчики.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что сеть развеселило совместное фото Беленюка с украинскими боксерами Александром Усиком и Денисом Беринчиком.