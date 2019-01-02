РУС. | УКР.

среда, 2 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 января

11:46
Боевики заявили о подрыве моста в захваченном Донецке: фото
11:45
Взрыв дома в России: появились свежие данные о жертвах
11:20
Берите расписку: криминолог объяснил суть закона о "согласии на секс"
11:19
Лондонские топ-клубы одержали яркие победы в первых матчах года
11:16
В Карпатах, дома, на работе: как украинские звезды встретили Новый год
11:02
На Донбассе найден мертвым полицейский: детали
10:41
Могут стать звездами: украинцы вошли в число лучших молодых футболистов мира
10:37
Появилось видео "стрельбы" во время взрыва маршрутки в Магнитогорске
10:05
Обрушение моста в Москве: появилось видео, снятое в эпицентре ЧП
09:57
Названа дата премьеры нового сезона шоу "Голос страны"
09:25
В Запорожье напали на активиста: ему прострелили колено и жестоко избили, фото
08:59
Появились подробности зверского убийства в Виннице: новые фото с места ЧП
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Могут стать звездами: украинцы вошли в число лучших молодых футболистов мира

среда, 02 января 2019, 10:41

УЕФА включил трех украинцев в список пятидесяти талантливых футболистов, которые могут стать звездами уже в 2019 году.

Соответствующий топ-50 опубликован на официальном сайте УЕФА.

В число самых перспективных футболистов вошли голкипер "Леганеса" Андрей Лунин, а также игроки киевского "Динамо" Николай Шапаренко и Виталий Миколенко.

"Взятый в аренду у "Реала" вратарь обладает отличной реакцией. Осенью сыграл три подряд сухих матча за клуб и сборную", - сказано о Лунине.

"Левый защитник вытеснил из стартового состава киевлян игрока сборной Хорватии Йосипа Пиварича. В ноябре дебютировал в составе взрослой сборной Украины", - отмечает УЕФА, говоря о Миколенко.

Также УЕФА вспоминает об успешном выступлении Шапаренко в Лиге Европы: "Молодой плеймейкер забил роскошный гол в матче Лиги Европы с "Ренном" и помог киевлянам занять первое место в группе. Провел в 2018-м четыре матча за национальную сборную".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что главный тренер "Ман Сити" Пеп Гвардиола расхвалил украинца Александра Зинченко, несмотря на ошибку.

Фотовзгляд

Все галереи
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ливерпуль - Арсенал - 5:1 Хроника матча, видео голов

Ювентус - Рома - 1:0 Хроника матча

Реал - Аль-Айн - 4:1 Хроника матча, видео голов

Почему "Шахтер" победит немецких "орлов": главные "за" и "против"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: