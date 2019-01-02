Могут стать звездами: украинцы вошли в число лучших молодых футболистов мира

УЕФА включил трех украинцев в список пятидесяти талантливых футболистов, которые могут стать звездами уже в 2019 году.

Соответствующий топ-50 опубликован на официальном сайте УЕФА.

В число самых перспективных футболистов вошли голкипер "Леганеса" Андрей Лунин, а также игроки киевского "Динамо" Николай Шапаренко и Виталий Миколенко.

"Взятый в аренду у "Реала" вратарь обладает отличной реакцией. Осенью сыграл три подряд сухих матча за клуб и сборную", - сказано о Лунине.

"Левый защитник вытеснил из стартового состава киевлян игрока сборной Хорватии Йосипа Пиварича. В ноябре дебютировал в составе взрослой сборной Украины", - отмечает УЕФА, говоря о Миколенко.

Также УЕФА вспоминает об успешном выступлении Шапаренко в Лиге Европы: "Молодой плеймейкер забил роскошный гол в матче Лиги Европы с "Ренном" и помог киевлянам занять первое место в группе. Провел в 2018-м четыре матча за национальную сборную".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что главный тренер "Ман Сити" Пеп Гвардиола расхвалил украинца Александра Зинченко, несмотря на ошибку.