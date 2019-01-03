Цуренко прокомментировала исторический успех на престижном турнире

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала выход в полуфинал турнира в Брисбене. Для украинки это исторический успех на данном турнире.

"Некоторые победы с прошлого года дали мне уверенность, что я могу обыгрывать топ-соперниц. И теперь я чувствую себя все увереннее и увереннее. Надеюсь, что смогу сохранить этот настрой и на Australian Open.

Мне очень нравится этот турнир, люди здесь, да и сама Австралия. Так что, для меня важно выступать здесь хорошо. Конечно, мы привыкаем к тому, что у нас есть продолжительное межсезонье, когда мы просто тренируемся, хотя и розыгрыши тоже играем. Но в матчах ощущения, безусловно, другие. Я с нетерпением ждала старта сезона, чтобы уже сыграть несколько матчей, проверить все, над чем я работала", - сказала она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в четвертьфинале турнира Цуренко обыграла эстонку Аннет Конвейт.