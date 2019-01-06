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Вторая ракетка Украины проиграла в финале крупного турнира

воскресенье, 06 января 2019, 11:25

Украинская теннисистка Леся Цуренко в финале турнира в австралийском Брисбене проиграла чешке Каролине Плишковой.

В финале Цуренко с ходу взяла подачу соперницы и ушла в отрыв, но Плишкова вскоре сравняла счет. В седьмом гейме украинка вновь сделала брейк и довела сет до победы. Второй сет проходил по схожему сценарию. Цуренко стартовала с брейка, затем проиграла свою подачу, но вскоре вновь вышла вперед. Казалось, что украинская теннисистка вот-вот дожмет соперницу, но Плишкова сумела выиграть четыре гейма при счете 3:5 и вернулась в игру. В решающей партии Плишкова сходу захватила инициативу и несмотря на противодействие украинки довела матч до победы.

Каролина Плишкова (Чехия) - Леся Цуренко (Украина) - 4:6, 7:5, 6:2

Ранее "Апостроф" сообщал, что в полуфинале турнира в Брисбене Цуренко победила японку Наоми Осаку.

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