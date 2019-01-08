Известная украинская спортсменка во второй раз станет мамой

Известная украинская теннисистка Катерина Бондаренко готовится во второй раз стать мамой.

Об этом сообщает XSport.ua.

Отмечается, что Бондаренко находится уже на восьмом месяце беременности.

Украинка, которая располагается на 140-й строчке в рейтинге WTA, не выходила на корт с августа, когда проиграла в первом круге на US Open, и теперь по приятной причине пропустит один из главных теннисных турниров Australian Open. Этот турнир "Большого шлема" стартует 14 января.

О том, когда Бондаренко планирует вернуться в спорт после декретного отпуска, пока не сообщается.

Вместе со своим супругом Денисом Володько Бондаренко уже воспитывает дочь Карину, которая родилась в мае 2013 года.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что один из лидеров "Шахтера" во второй раз станет отцом.