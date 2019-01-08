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Известная украинская спортсменка во второй раз станет мамой

вторник, 08 января 2019, 13:52

Известная украинская теннисистка Катерина Бондаренко готовится во второй раз стать мамой.

Об этом сообщает XSport.ua.

Отмечается, что Бондаренко находится уже на восьмом месяце беременности.

Украинка, которая располагается на 140-й строчке в рейтинге WTA, не выходила на корт с августа, когда проиграла в первом круге на US Open, и теперь по приятной причине пропустит один из главных теннисных турниров Australian Open. Этот турнир "Большого шлема" стартует 14 января.

О том, когда Бондаренко планирует вернуться в спорт после декретного отпуска, пока не сообщается.

Вместе со своим супругом Денисом Володько Бондаренко уже воспитывает дочь Карину, которая родилась в мае 2013 года.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что один из лидеров "Шахтера" во второй раз станет отцом.

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