РУС. | УКР.

среда, 9 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 января

22:49
В сети показали видео впечатляющей воздушной атаки ВСУ по позициям боевиков
22:18
В сети устроили скандал из-за матерной доставки еды в Раду
22:04
Худший с рекордом: знаменитый экс-футболист "Днепра" наиграл на "Золотую урну"
21:57
Курды заявили о поимке украинца среди боевиков ИГ: фото
21:39
Всю жизнь с ненавистью: проукраинская активистка рассказала правду о фанатах "Крымнаша"
21:36
Путин - исторический неудачник: в Польше рассказали, как Томос перекроил миф о Москве
21:11
Денег нет: известный российский допингист обратился за финансовой помощью
21:10
Под зонтиком ФСБ: в Украине высказались о "глазах" России на выборах президента
21:10
Дженнифер Лопес в боди снялась для глянца
20:56
В Киеве загорелись сразу три этажа многоэтажки: фото с места ЧП
20:36
В Бразилии спустя шесть лет расплатились за трансферное недоразумение "Динамо"
20:27
В Крыму оккупанты разворовали подарки Москвы для роддомов и больниц
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Худший с рекордом: знаменитый экс-футболист "Днепра" наиграл на "Золотую урну"

среда, 09 января 2019, 22:04

Экс-нападающий "Днепра" Никола Калинич признан худшим игроком чемпионата Италии по итогам 2018 года по версии болельщиков. Хорват получит "Золотую урну", которая вручается худшему футболисту года.

Об этом сообщает официальный сайт премии.

31-летний Калинич, который провел в чемпионате Италии только весеннюю часть сезона, выступая за "Милан", набрал 49,1% голосов болельщиков, что является рекордным показателем в истории данной награды.

В тройку худших также вошли нападающие Патрик Шик ("Рома", 19,3%) и Андре Силва (играл за "Милан", 13,3%).

Отметим, что в прошлом обладателями "Золотой урны" становились такие звезды футбола как Ривалдо, Кристиан Вьери, Рикардо Куарежма и другие. Номинантом на данную награду в 2016 году был экс-игрок "Шахтера" Луис Адриано.

Напомним, Калинич выступал за "Днепр" с 2011 по 2015 годы. На данный момент хорват защищает цвета мадридского "Атлетико".

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что экс-игрок "Динамо" в Малайзии ведет образ жизни человека без определенного места жительства.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Челси - 1:0 Хроника матча, видео гола

"Шахтеру" нужно потерпеть 1-2 года, а у "Динамо" стратегическая проблема - футбольный эксперт

Манчестер Сити - Ливерпуль - 2:1 Хроника матча, видео голов

Ливерпуль - Арсенал - 5:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: