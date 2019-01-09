Худший с рекордом: знаменитый экс-футболист "Днепра" наиграл на "Золотую урну"

Экс-нападающий "Днепра" Никола Калинич признан худшим игроком чемпионата Италии по итогам 2018 года по версии болельщиков. Хорват получит "Золотую урну", которая вручается худшему футболисту года.

Об этом сообщает официальный сайт премии.

31-летний Калинич, который провел в чемпионате Италии только весеннюю часть сезона, выступая за "Милан", набрал 49,1% голосов болельщиков, что является рекордным показателем в истории данной награды.

В тройку худших также вошли нападающие Патрик Шик ("Рома", 19,3%) и Андре Силва (играл за "Милан", 13,3%).

Отметим, что в прошлом обладателями "Золотой урны" становились такие звезды футбола как Ривалдо, Кристиан Вьери, Рикардо Куарежма и другие. Номинантом на данную награду в 2016 году был экс-игрок "Шахтера" Луис Адриано.

Напомним, Калинич выступал за "Днепр" с 2011 по 2015 годы. На данный момент хорват защищает цвета мадридского "Атлетико".

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что экс-игрок "Динамо" в Малайзии ведет образ жизни человека без определенного места жительства.