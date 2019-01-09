Расколол шайбу: сеть впечатлило видео с невероятно мощным броском канадского хоккеиста

Канадский хоккеист Лэйн Заблоцки сумел расколоть шайбу надвое во время матча Западной хоккейной лиги между "Келоуна Рокетс" и "Принс Джордж Кугарс" (1:2).

Видео было опубликовано в Twitter Kelowna_Rockets.

Во время одной из атак "Рокетс" 20-летний Заблоцки нанес настолько мощный бросок в сторону ворот, что шайба, ударившись об заградительное стекло, раскололась пополам.

"Вы когда-нибудь видели подобное раньше?", - поинтересовались в "Келоуна Рокетс" в подписи к видео.

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