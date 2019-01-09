В стиле Сталлоне: Усик показал, как тренируется в отпуске

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) продолжает тренироваться даже в отпуске. Сейчас украинец находится в финской Лапландии и бегает в заснеженных горах под музыку из легендарного кинофильма "Рокки", главную роль в котором исполнил Сильвестр Сталлоне.

Видео с пробежки Усика опубликовал Youtube-канал Sports Media Production.

Напомним, что 31-летний Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В прошлом году украинец провел три поединка и одержал победы над представителем Латвии Майрисом Бриедисом, россиянином Муратом Гассиевым и британцем Тони Беллью.

Ранее сообщалось, что Усик планирует перейти в супертяжелый вес.

Напомним, что "Апостроф" приводил слова промоутера Усика Александр Красюк, который назвал имена наиболее вероятных соперников украинца в следующем бою.