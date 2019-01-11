Где смотреть онлайн мужской спринт Кубка мира в Оберхофе: расписание трансляций

11 января в немецком Оберхофе пройдет вторая гонка четвертого этапа Кубка мира по биатлону. Здесь состоится мужская спринтерская гонка.

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Начало гонки - в 15.30.

Прямую трансляцию первой мужской гонки нового года можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Кроме того, трансляция пройдет на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

В зачете спринтерских гонок у мужчин в этом сезоне лидирует норвежец Йоханнес Бё (180 очков), на втором месте идет россиянин Александр Логинов (136), а третья строчка у Антонина Гигонна (133). Лучший из украинцев - Артем Прима. У него 21-е место и 50 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что был назван состав сборной Украины на этап Кубка мира в Оберхофе.