Где смотреть онлайн мужскую эстафету Кубка мира в Оберхофе: расписание трансляций

В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе 13 января пройдет мужская эстафета (4х7,5 км).

Смотрите на "Апострофе" видео онлайн трансляцию мужской эстафеты в Оберхофе.

Прямую трансляцию мужской эстафеты можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Также трансляция гонки пройдет на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

Состав сборной Украины на эстафету будет известен позже.

Лидером в эстафетах среди мужчин на текущем этапе Кубка мира является команда Швеции (60 очков), второе место у Норвегии (54), третья строчка у Германии (48). Украина занимает 16-е место (25).

Ранее "Апостроф" опубликовал видео мужского спринта на Кубке мира в Оберхофе.