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Украинец провел очередной яркий матч в НБА: опубликовано видео

среда, 16 января 2019, 10:02

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень провел яркий матч в НБА. В игре против "Оклахомы", которая закончилась победой команды украинца со счетом 142:126, украинец провел на паркете 30 минут 30 секунд.

За это время украинский баскетболист набрал 24 очка и оформил 11 подборов, оформив дабл-дабл. Также на счету Леня три ассиста.

По ходу украинец реализовал 1 из 4 трехочковых, а также 5 из 6 штрафных.

Также в этот вечер в НБА за "Лейкерс" сыграл украинский защитник Святослав Михайлюк. В игре с "Чикаго" (107:100) он провел на паркете 16 минут 19 секунд. Он набрал шесть очков и отметиться одной результативной передачей. Михайлюк забросил 2 из 4 трехочковых.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский баскетболист погиб в ужасном ДТП.

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