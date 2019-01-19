Где смотреть онлайн Реал - Севилья: расписание трансляций

В матче 20-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле примет "Севилью". Поединок состоится 19 января на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

РЕАЛ - СЕВИЛЬЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи - в 17.15.

Прямую трансляцию этого противостояния можно будет посмотреть на российском телеканале "Матч! Футбол 3".

Главный арбитр матча - Антонио Мигель Матеу Лаос.

Из-за травм этот матч может пропустить целая группа основных игроков "Реала" - Марко Асенсио, Гарет Бэйл, Карим Бензема, Тибо Куртуа и Тони Кроос.

После 19 туров "Реал" и "Севилья", набрав по 33 очка, делят третье-четвертое место в турнирной таблице Примеры. В первом круге "Севилья" дома разгромила "Реал" со счетом 3:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" проиграл "Леганесу" в Кубке Испании.