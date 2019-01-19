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Супергол принес "Реалу" важную победу в чемпионате Испании: видеообзор

суббота, 19 января 2019, 19:20

В матче 20-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Севилью" со счетом 2:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Севилья".

Королевский клуб имел преимущество, но долгое время не мог забить гол. Лишь на 78-й минуте встречи счет открыл Каземиро, которому удался потрясающий дальний удар. Перед самым финальным свистком преимущество "Реала" закрепил Лука Модрич, который реализовал выход один на один.

Благодаря этой победе "Реал" обошел "Севилью" в турнирной таблице испанской Примеры и вышел на третье место.

"Реал" - "Севилья" - 2:0 (0:0)

Голы: Каземиро (78), Модрич (90+2)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Регилон, Каземиро, Модрич, Себальос (Вальверде, 88), Л. Васкес (Иско, 77), Винисиус, Бензема

"Севилья": Вацлик, Каррису, Кьер, Гомес, Навас, Банега, Эскудеро (Хиль, 86), Сарабия, Ф. Васкес, Бен-Йеддер (Промес, 71), Силва (Эль-Хаддади, 75)

Предупреждения: Каземиро, Себальос - Каррису, Банега, Кьер

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" проиграл "Леганесу" в Кубке Испании.

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