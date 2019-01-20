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Досталось даже рефери: шведский боксер получил ужасную травму лица

воскресенье, 20 января 2019, 18:35

Шведский боксер Баду Джек (22-3-2, 13 КО) получил жуткую травмы головы в поединке с американцем Маркусом Брауном (23-0, 16 КО), который состоялся в Лас-Вегасе. После боя Браун заявил, что готов провести бой с украинцем Александром Гвоздиком (16-0, 13 КО), который является чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе.

В седьмом раунде боксеры столкнулись головами и у Джека открылось большое рассечение в центре лба. Несмотря на жуткую с виду травму швед сумел продолжить бой, продержавшись все 12 раундов, но по ходу поединка залил кровью даже рефери. Победу по решению судей одержал Браун завоевав пояс WBC Silver в полутяжелом весе.

В больнице врачам пришлось наложить на лоб Джека целых 25 швов, но сейчас с боксером уже все в порядке.

"Благодарю фанатов за поддержку! Я получил неприятный разрез, но все в порядке. Во время боя я не ощущал серьезность травмы. Поздравляю Брауна с отличным боем. Я воин и продолжу бороться", - сообщил Джек.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Василия Ломаченко обязали провести бой с британцем Энтони Кроллой.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: бокс

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