Где смотреть онлайн женский масс-старт Кубка мира в Рупольдинге: расписание трансляций

20 января в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону состоится гонка с массовым стартом среди женщин.

БИАТЛОН: СМОТРЕТЬ ВИДЕО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЮ ЖЕНСКОГО МАСС-СТАРТА В РУПОЛЬДИНГЕ

Начало гонки - в 15.40.

Прямую трансляцию женского масс-старта можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Также трансляция гонки будет доступна на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

В данный момент лидером Кубка мира в общем зачете является итальянка Доротея Вирер, которая набрала 476 очков. Вторую позицию занимает ее соотечественница Лиза Витоцци (450). Также в тройку входит представительница Словакии Паулина Фиалкова (401). Лучшей из украинок является Елена Пидгрушная, которая занимает 26 место, набрав 141 очко.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинские биатлонисты заняли седьмое место в эстафете в Рупольдинге.