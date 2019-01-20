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Одолжили шорты: известный футболист рассказал о курьезном случае со сборной Украины

воскресенье, 20 января 2019, 15:40

Украинский полузащитник Сергей Кравченко рассказал о курьезном случае, который произошел со сборной Украины перед товарищеским матчем против сборной Швеции в 2008 году.

О курьезе Кравченко рассказал в интервью "Команде №1".

"Самый курьезный момент в сборной Украины? Таковым я бы назвал случай, который произошел в матче против Швеции перед чемпионатом Европы-2008. Получилась какая-то неразбериха с формой (цвета у сборных Швеции и Украины одинаковые). Мы должны были выступать в сине-желто-синей расцветке. Но так как хозяева были в желтом, арбитр запретил нам выходить на поле в шортах этого цвета. В итоге шведы одолжили нам синие шорты…", - сказал Кравченко.

Отметим, что в том матче украинская сборная одержала победу со счетом 1:0.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что стало известно место проведения матча Украина - Португалия в рамках отбора на Евро-2020.

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