РУС. | УКР.

воскресенье, 20 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 января

13:04
Появились детали жестокого убийства школьницы под Одессой
13:01
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужского масс-старта в Рупольдинге
12:49
​Бегут от мнимой угрозы: журналист показал пропаганду боевиков ЛДНР в действии, видео
12:24
В плавках среди сугробов: сеть впечатлило необычное фото Ломаченко
12:21
На Донбассе под носом у боевиков прогремел взрыв: есть пострадавший
12:19
В Киеве произошло опасное огненное ЧП: опубликовано видео
12:18
Россия топит Запад: в Украине раскрыли коварный план Кремля
11:45
В России военные устроили миллионный саботаж: подробности
11:41
Там замечательные люди: экс-легионер "Динамо" с ностальгией вспомнил об Украине
11:39
​На популярном лыжном курорте в Альпах произошло смертельное ЧП: видео
11:18
Город в США накрыло разрушительным торнадо: первые фото и видео
11:13
​Иисус и свиньи: в сети смеются над колоритным фото боевика на Крещенье
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Там замечательные люди: экс-легионер "Динамо" с ностальгией вспомнил об Украине

воскресенье, 20 января 2019, 11:41

Экс-нападающий "Динамо" Дьемерси Мбокани поделился воспоминаниями о своем пребывании в Украине.

В интервью бельгийскому изданию Sport Foot Magazine конголезец с ностальгией вспомнил об Украине и украинцах, передает "Команда №1".

"Даже несмотря на то, что мои дела в Украине не всегда шли так, как мне бы того хотелось, я до сих пор с теплотой и ностальгией вспоминаю свою украинскую эпопею. Так получилось, что я попал в Украину в тот самый момент, когда политические страсти там максимально накалились.

Все эти революционные события я имел возможность наблюдать прямо из окон моей квартиры, находившейся в самом центре Киева. Народ жаждал перемен, вышел на улицы и добился своего. Украинцы - замечательные люди! Добрые, веселые, трудолюбивые, и они заслуживают лучшей жизни", - сказал Мбокани.

Напомним, Мбокани выступал за "Динамо" в период с 2013 по 2015 годы, а также в сезоне 2017-2018.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что легионера "Динамо" удивила русская речь в команде.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Крещения в Киеве: эксклюзивное фото с высоты птичьего полета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Арсенал - Челси - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реал - Севилья - 2:0 Хроника матча, видео голов

Ювентус - Милан - 1:0 Хроника матча, видео гола

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед - 0:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: