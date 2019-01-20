Там замечательные люди: экс-легионер "Динамо" с ностальгией вспомнил об Украине

Экс-нападающий "Динамо" Дьемерси Мбокани поделился воспоминаниями о своем пребывании в Украине.

В интервью бельгийскому изданию Sport Foot Magazine конголезец с ностальгией вспомнил об Украине и украинцах, передает "Команда №1".

"Даже несмотря на то, что мои дела в Украине не всегда шли так, как мне бы того хотелось, я до сих пор с теплотой и ностальгией вспоминаю свою украинскую эпопею. Так получилось, что я попал в Украину в тот самый момент, когда политические страсти там максимально накалились.

Все эти революционные события я имел возможность наблюдать прямо из окон моей квартиры, находившейся в самом центре Киева. Народ жаждал перемен, вышел на улицы и добился своего. Украинцы - замечательные люди! Добрые, веселые, трудолюбивые, и они заслуживают лучшей жизни", - сказал Мбокани.

Напомним, Мбокани выступал за "Динамо" в период с 2013 по 2015 годы, а также в сезоне 2017-2018.

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