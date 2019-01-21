В пятерке рекордсменов Лиги чемпионов: в УЕФА напомнили о достижении легенды "Динамо"

УЕФА представил рейтинг голкиперов, которые провели рекордное количество матчей в Лиге чемпионов и еврокубковых турнирах в целом.

Рейтинг был опубликован на официальном сайте УЕФА.

В пятерку рекордсменов главного клубного турнира Европы входит и экс-вратарь "Динамо" Александр Шовковский.

Украинский голкипер провел в Лиге чемпионов 109 матчей. и по этому показателю занимает пятое место.

Рекордсменом является бывший голкипер "Реала" Икер Касильяс, который на данный момент выступает за "Порту" (177 матчей). На втором месте Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"/ПСЖ - 128 матчей), на третьем - Петр Чех ("Челси"/"Арсенал" - 111 матчей), а на четвертом - экс-вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес (110 матчей).

Также Шовковский входит и в пятерку рекордсменов по количеству матчей во всех еврокубковых турнирах. Украинский голкипер на евроарене провел за "Динамо" 143 поединка и по этому показателю занимает четвертое место.

Больше Шовковского в еврокубках играли только Касильяс (184 матча), Пепе Рейна ("Барселона", "Вильярреал", "Ливерпуль", "Наполи", "Милан" - 171 матч) и Буффон ("Парма", "Ювентус", ПСЖ - 163 матча).

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Шовковский похвастался прицельной стрельбой в тире.